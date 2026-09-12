MSB, 42 ülkeden 542 iletişimcinin katıldığı NATO konferansını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MSB, 42 ülkeden 542 iletişimcinin katıldığı NATO konferansını duyurdu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da konuşlu Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında düzenlenen NATO İletişimciler Konferansı'na ilişkin paylaşım yaptı. 7-10 Eylül'de 42 ülkeden 542 iletişimcinin katıldığı konferansa NATO'nun üst düzey yöneticileri de katıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İstanbul'da konuşlu Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında düzenlenen NATO İletişimciler Konferansı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 7-10 Eylül'de 42 ülkeden alanında uzman 542 iletişimcinin katıldığı NATO İletişimciler Konferansı başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin koordinasyonunda düzenlenen konferansa NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ve NATO Sözcüsü Allison Hart başta olmak üzere NATO'nun üst düzey yöneticileri de katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Orgeneral Grynkewich ile konferans kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Paylaşımda konferansa ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Dış Politika, İstanbul, Savunma, Güncel, Eylül, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, 42 ülkeden 542 iletişimcinin katıldığı NATO konferansını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlaç içip uyuyakaldı, oğlu polisi aradı Ekipler kapıyı açınca şaşkına döndü İlaç içip uyuyakaldı, oğlu polisi aradı! Ekipler kapıyı açınca şaşkına döndü
Arda Güler için tam 100 milyon Euro Arda Güler için tam 100 milyon Euro
İsmail Kartal’ın istifası sonrası Fenerbahçe’de ortalık karıştı İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı
Hakan Fidan’dan Diyarbakır’da ’süreç’ mesajı: Sorunlar diyalogla çözülmeli Hakan Fidan'dan Diyarbakır'da 'süreç' mesajı: Sorunlar diyalogla çözülmeli
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Nijerya’da “bitkisel içecek“ tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 30’a yükseldi Nijerya'da "bitkisel içecek" tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

16:57
Polise direndi, gazeteciye tükürdü Trafiği birbirine katan sözde sanatçı tutuklandı
Polise direndi, gazeteciye tükürdü! Trafiği birbirine katan sözde sanatçı tutuklandı
16:51
Davutoğlu oğlunu evlendirdi Tüm gözler Erdoğan’ı aradı ama...
Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...
16:45
Bu mesaj kime Miçotakis’ten provokatif Meis ziyareti
Bu mesaj kime? Miçotakis'ten provokatif Meis ziyareti
16:27
Ankara ve Bakırköy dosyaları kesişti Alihan Kuriş örgütü ile FETÖ hattı tespit edildi
Ankara ve Bakırköy dosyaları kesişti! Alihan Kuriş örgütü ile FETÖ hattı tespit edildi
16:26
Altın piyasasında neler oluyor 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
16:12
Dudak dudağa görüntü paylaştı İşte Midyeci Ahmet’in ilanla bulduğu eş adayı
Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 17:29:54. #.0.2#
SON DAKİKA: MSB, 42 ülkeden 542 iletişimcinin katıldığı NATO konferansını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement