MSB, Anadolu Deniz Görev Grubu'nun Neptune Strike 2026/4'e katıldığını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Arnavutluk'ta düzenlenen NATO'nun Neptune Strike 2026 tatbikatına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti Neptune Strike 2026/4, Kuzey Denizi, Adriyatik Denizi ve İyon Denizi'nde icra edildi. Faaliyete, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi, TCG Gaziantep fırkateyni, TCG Gür denizaltısı, 3 adet TB-3 SİHA ve 1 Tabur Çıkarma Kuvvetinden müteşekkil 'Anadolu Deniz Görev Grubu' ile iştirak edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, faaliyete ilişkin görüntüler de yer aldı.