MSB, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevine F-16 uçaklarıyla katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MSB, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevine F-16 uçaklarıyla katıldı

MSB, NATO\'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevine F-16 uçaklarıyla katıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Batı Karadeniz'de icra edilen ikili eğitim görevine, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığının iki F-16 uçağı ile katıldığını bildirdi. Eğitim görevine, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığının iki F-16 uçağının katıldığı ifade edildi.

03.06.2024 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Batı Karadeniz'de icra edilen ikili eğitim görevine, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığının iki F-16 uçağı ile katıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, nisan ve temmuz ayları arasında Romanya'ya konuşlanan Birleşik Krallığa ait RAF Typhoon uçakları ile Batı Karadeniz'de ikili eğitim görevi icra edildiği belirtildi.

Eğitim görevine, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığının iki F-16 uçağının katıldığı ifade edildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından, eğitim görevine katılan uçaklara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Batı Karadeniz, Romanya, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevine F-16 uçaklarıyla katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 18:26:05. #1.11#
SON DAKİKA: MSB, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevine F-16 uçaklarıyla katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement