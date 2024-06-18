MSB, Çanakkale'deki orman yangınına destek için helikopter ve ekip görevlendirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için 2 helikopter ile itfaiye, arazi aracı ve personel görevlendirildiğini bildirdi.

MSB'den Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 helikopter, 1 itfaiye, 1 arazi aracı ve personel görevlendirilmiştir."