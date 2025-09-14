MSB'den 12 Dev Adam'a Tebrik

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Alkışlar sizin için 12 Dev Adam. Avrupa Şampiyonluğu için büyük bir mücadele ortaya koyarak şampiyonada ikincilik elde eden A Milli Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor, bizleri gururlandıracak nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.