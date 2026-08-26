Büyük Taarruz'un 104. Yılı Anıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı. Videoda, Büyük Taarruz'a ait gerçek görüntüler yer alırken, paylaşımda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlar, şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümüne ilişkin video paylaştı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyük Taarruz'a ilişkin gerçek görüntüler yer aldı. Paylaşımda, "Bağımsızlığın Mührü: Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922. Bir milletin kaderini değiştiren Büyük Taarruz'un ilk adımı atıldı. 104 yıl önce bugün başlayan büyük yürüyüş; cesaret, kararlılık ve vatan sevgisiyle zafere uzandı. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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