MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu ve Barış Pınarı bölgesinde terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu ve Barış Pınarı bölgesinde terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

26.08.2024 14:54
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu ve Barış Pınarı bölgesinde terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu ve Barış Pınarı bölgesinde terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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