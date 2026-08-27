MSB'den Suriye ve Terörsüz Türkiye Açıklamaları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile 'tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir." ifadesi kullanıldı.

Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Afyonkarahisar Zabit Yurdu'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı basın yayın organlarında, Bakanlık ile ABD merkezli bir danışmanlık şirketi arasında imzalanan hizmet sözleşmesiyle ilgili haberlere ilişkin soru üzerine, "Söz konusu çalışma, Türkiye ile ABD arasında gelişen ilişkilere katkı sağlamak, savunma ve güvenlik alanındaki kurumsal diyaloğu güçlendirmek ve ülkemizin görüş ve önceliklerinin ilgili muhataplara doğru biçimde aktarılmasını temin etmek amacıyla, tamamen profesyonel bir yaklaşımla hazırlanan ortak stratejinin bir ürünüdür." ifadeleri kullanıldı.

Her iki ülkenin mevzuatına uygun ve şeffaf biçimde kayıt altına alınan sözleşme kapsamının, herhangi bir tekil proje veya platformla sınırlı olmadığı bilgisi verilen açıklamada, çalışmanın yalnızca belirli bir savunma programıyla ilişkilendirilmesinin, sözleşmenin kapsamını yansıtmadığı belirtildi.

Terörsüz Türkiye

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soru üzerine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de görev aldığı Takip ve Değerlendirme Kurulunun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiği ifade edildi.

Çalışmaların yürütülmesine ilişkin usul ve esasların ele alınarak, dört alt komisyonun kurulmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alt komisyonların teşkiline yönelik çalışmalar, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir."

Türkiye-Suriye işbirliği ve SDG'nin feshi

Suriye'de SDG'nin feshi ve entegrasyonuna ilişkin soru üzerine, "SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile 'tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu yöndeki gelişmelerin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini, mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Çatışmazlık mekanizması

Bakanlık tarafından İsrail'in, Suriye'ye yönelik saldırılarının yakından takip edildiği belirtilerek, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, ABD makamlarının, Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberlerin de yakından takip edildiği belirtildi.

Bu çerçevede, Bakanlığa iletilen herhangi resmi bir talep bulunmadığı ve böyle bir talebin iletilmesi halinde konunun, ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirileceği bilgisi verildi.

Kerpe Adası'nda bulunan patriot hava savunma sistemi

Kerpe Adası'nda bulunan patriot hava savunma sistemine ilişkin soru üzerine Bakanlık, gayriaskeri statüdeki adaların hukuki durumunun, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile açıkça düzenlendiğini hatırlattı.

Yunanistan'ın söz konusu adaları antlaşmalara aykırı şekilde silahlandırmasının hukuka aykırı olduğu ve bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğinin her fırsatta ifade edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Patriot Hava Savunma Sistemlerinin Kerpe Adası'ndan Girit'e taşınması kararını, mevcut yanlış uygulamadan geri dönülmesi yönünde olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak, uluslararası hukuka ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklere uygun her türlü yapıcı adımı desteklemeye devam edeceğiz."

Rodos Adası'na İHA üssü kurulmasına yönelik iddialar

Rodos Adası'na İHA üssü kurulmasına yönelik iddialara ilişkin Bakanlık tarafından, şu cevap verildi:

"Rodos Adası'nın gayriaskeri statüsü, uluslararası antlaşmalarla açık ve bağlayıcı şekilde düzenlenmiştir. Bu statüyü ihlal edecek her türlü girişim, Yunanistan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adımın, adanın gayriaskeri statüsünün ihlali anlamına geleceği gibi Ege'de barış ve istikrara, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği açıktır. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir."

Somali'de kaçırılan gemi

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Somali'nin terörle ve deniz haydutluğuyla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğin sürdürüldüğü ifade edildi.

Bu kapsamda, Somali karasularında meydana gelen olaya ilişkin olarak, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu içerisinde Somali makamlarına gerekli desteğin sağlandığı bildirildi.

(Bitti)