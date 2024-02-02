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MSB, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursunun Devam Ettiğini Bildirdi - Son Dakika
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MSB, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursunun Devam Ettiğini Bildirdi

MSB, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursunun Devam Ettiğini Bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'ta başlayan '13'üncü Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık ile Çığ ve Çığda Arama Kursu'nun devam ettiğini duyurdu. Eğitimden karelerin yer aldığı paylaşımda, kursun Kars Sarıkamış'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

02.02.2024 19:53
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Ocak'ta Kars'ta başlayan "13'üncü Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık ile Çığ ve Çığda Arama Kursu"nun devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca, 8 Ocak 2024 tarihinde başlayan '13'üncü Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık ile Çığ ve Çığda Arama Kursu' Kars Sarıkamış'ta devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, eğitimden karelerin bulunduğu fotoğraflar yer aldı.

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Kars, Politika, Güncel, Son Dakika

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