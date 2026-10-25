MSB, Eskişehir'deki hava bakım fabrikasının 100'üncü yılını paylaşımla andı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'deki 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü kuruluş yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"1926'da Eskişehir'de yakılan o ilk meşale, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' vizyonuyla dev bir asra dönüştü. Pervaneli uçaklardan muharip jetlere, motor revizyonlarından milli modernizasyon projelerine... Bugün 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, parça imalatından SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın her bir uçuşuna kadar Türk Hava Kuvvetlerinin çelik kanatlarına güç veriyor. 100 yıldır tek bir sözle, emin ellerde, güvenle gökyüzünde."

Paylaşımda, kurumun faaliyetlerine ilişkin görüntülerin bulunduğu bir video da yer aldı.