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MSB: Gara bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Gara bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede teröristlerin tamamen etkisiz hale getirilene kadar operasyonlara devam edeceğini belirtti.

MSB: Gara bölgesinde 9 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi
20.01.2024 - 16:48,
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MSB: Gara bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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