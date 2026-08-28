Bakan Güler: Rütbe Töreni Gurur Vesilesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Güler: Rütbe Töreni Gurur Vesilesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla rütbe takma töreninde konuştu. Terfi eden personele başarılar dileyen Güler, yeni rütbelerin emek ve başarının sembolü olduğunu belirterek şehitleri ve gazileri minnetle andı.

'BAŞARININ BİRER GURUR NİŞANESİDİR'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Bugün bir üst rütbeye terfi eden silah ve mesai arkadaşlarımızın rütbe takma töreni vesilesiyle bir araya gelmenin aynı zamanda 30 Ağustos Zaferi'mizin 104'üncü yıl dönümüyle Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüzü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde tarihi zaferlerimizi büyük bir övünçle yad ederken terfi eden arkadaşlarımızı en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni rütbelerinin kendilerine, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Siz kıymetli silah arkadaşlarımın aldığı yeni terfi ve rütbelerde ortaya koyduğunuz emeğin ve başarının birer gurur nişanesidir. Aynı zamanda sorumluluk bilincinin, fedakarlığın, ülkeye ve millete adanmışlığın da bir sembolüdür. Sizlere teyit edilen her yeni görev ise şahsi bir onur ve yükümlülük olmasının yanı sıra; devletimizin ve asil milletimizin sizlere duyduğu güvenin de bir göstergesidir aynı zamanda. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimiz ile tüm komutanlarımızı ve devlet büyüklerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, terfi eden tüm silah arkadaşlarımın yeni rütbelerinin bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Mesleki başarılarında büyük katkıları olduğuna inandığım değerli ailelerine ve muhterem hanımefendilere ve sevgili evlatlarımıza da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

ANKARA,

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Güler: Rütbe Töreni Gurur Vesilesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
İsrail’de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada ’ortak liste’ tartışması İsrail'de Netanyahu ile aşırı sağcı bakan Ben-Gvir arasında sosyal medyada 'ortak liste' tartışması
Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı Mazlum Abdi Danışmanlığa Atandı
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı 24 saatte ikinci kez hedef aldı İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı
Bingöl’de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
İki ülke arasında ipler geriliyor Trump bu kez haritayı değiştirdi İki ülke arasında ipler geriliyor! Trump bu kez haritayı değiştirdi

21:44
Rusya, Kiev’deki kritik tesisi vurdu Gökyüzünden ateş yağdı
Rusya, Kiev'deki kritik tesisi vurdu! Gökyüzünden ateş yağdı
21:23
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
21:14
İstanbul’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
20:57
Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar
Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar
20:01
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını
19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 22:59:51. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Güler: Rütbe Töreni Gurur Vesilesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement