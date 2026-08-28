Bakan Güler: Rütbe Töreni Gurur Vesilesi

'BAŞARININ BİRER GURUR NİŞANESİDİR'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Bugün bir üst rütbeye terfi eden silah ve mesai arkadaşlarımızın rütbe takma töreni vesilesiyle bir araya gelmenin aynı zamanda 30 Ağustos Zaferi'mizin 104'üncü yıl dönümüyle Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüzü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde tarihi zaferlerimizi büyük bir övünçle yad ederken terfi eden arkadaşlarımızı en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni rütbelerinin kendilerine, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Siz kıymetli silah arkadaşlarımın aldığı yeni terfi ve rütbelerde ortaya koyduğunuz emeğin ve başarının birer gurur nişanesidir. Aynı zamanda sorumluluk bilincinin, fedakarlığın, ülkeye ve millete adanmışlığın da bir sembolüdür. Sizlere teyit edilen her yeni görev ise şahsi bir onur ve yükümlülük olmasının yanı sıra; devletimizin ve asil milletimizin sizlere duyduğu güvenin de bir göstergesidir aynı zamanda. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimiz ile tüm komutanlarımızı ve devlet büyüklerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, terfi eden tüm silah arkadaşlarımın yeni rütbelerinin bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Mesleki başarılarında büyük katkıları olduğuna inandığım değerli ailelerine ve muhterem hanımefendilere ve sevgili evlatlarımıza da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

ANKARA,