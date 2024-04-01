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MSB: Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, terörle mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Hakurk bölgesindeki 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

01.04.2024 11:41
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin, etkin ve kararlı şekilde sürdüğü vurgulandı.

Paylaşımda, Hava Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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