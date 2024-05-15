MSB: Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak\'ın kuzeyinde 12 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlara devam edecektir.

15.05.2024 11:50
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerindeki terörle mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz!" denildi.

Kaynak: ANKA

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