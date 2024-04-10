MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tespit ettiği teröristleri etkisiz hale getirerek şehitlerin kanını yerde bırakmayacaklarını vurguladı.

10.04.2024 17:05
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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