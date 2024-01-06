 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MSB: Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere hava harekatı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere hava harekatı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini bildirdi. Terör örgütü PKK/KCK'lı ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen harekatlarda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Irak\'ın kuzeyindeki terörist hedeflere hava harekatı düzenlendi
06.01.2024 - 19:55,
Abone Ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'lı ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflere bugün saat 17.30'da hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." denildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Gara, Irak, Savunma, Çevre, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere hava harekatı düzenlendi - Son Dakika


20:08
AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor
19:44
72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
19:42
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
18:57
Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
17:15
Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor

Son Dakika
20:08 AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı açıklanacak! Kulislerde İstanbul için 2 isim öne çıkıyor
19:42 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
19:44 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
18:57 Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:15 Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
17:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:02 Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 20:49:33. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere hava harekatı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement