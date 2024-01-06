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MSB: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 15 terör hedefi imha edildi - Son Dakika
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MSB: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 15 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, 15 terör hedefinin imha edildiğini, sorumlu düzeyde teröristlerin de aralarında olduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekatlarda yerli mühimmat kullanıldığı belirtilen açıklamada, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için tedbirler alındığı ifade edildi.

MSB: Irak\'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 15 terör hedefi imha edildi
06.01.2024 - 19:48,
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, 15 terör hedefinin imha edildiğini, sorumlu düzeyde teröristlerin de aralarında olduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 6 Ocak 2024 saat 17.30'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir" denildi.

Harekatlarda azami oranda yerli mühimmat kullanıldığı belirtilen açıklamada, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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