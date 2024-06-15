MSB: Irak ve Suriye'de 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Güncel

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.