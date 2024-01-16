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MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı

Irak'ın kuzeyinde 9 askerimizin şehit olması sonrasında bölgeyi bombardıman altına alan TSK, dün gerçekleşen hava harekatlarında 23 hedefi imha ederken, çok sayıda teröristi de etkisiz hale getirmişti. Hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekatlarında terör inleri böyle imha edildi" ifadelerini kullandı.

16.01.2024 - 11:44,  Güncelleme: 11:49
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

"TERÖR İNLERİ BÖYLE İMHA EDİLDİ"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekatlarında terör inleri böyle imha edildi." ifadelerine yer verildi.

23 HEDEF İMHA EDİLDİ, ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

MSB, Irak ve Suriye\'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: yine dağları taşları yerle bir etmişiz :) Yanıtla 6 16

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Irak, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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