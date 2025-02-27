Msb Kaynaklarından Özgür Özel Açıklaması: "Milli Savunma Bakanlığımızı Hedef Alan Açıklamalar Kabul Edilemez, Tüm Yasal Haklar Kullanılacaktır"

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Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuvvet Komutanlarıyla ilgili açıklamasına yanıt verdi. MSB kaynakları, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), ülkenin bekasına yönelik tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Son bir haftada icra edilen operasyonlarda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Aktürk, 1 Ocak'tan bu yana Irak'ın kuzeyinde 186, Suriye'nin kuzeyinde ise 266 olmak üzere toplam 452 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Aktürk, 20 Şubat'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'yu rahmetle andıklarını belirtti. Ayrıca, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı'nın 5'inci yıl dönümünde tüm aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri minnetle yad ettiklerini ifade eden Aktürk, gazilere, şehit ve gazilerin ailelerine saygı ve şükranlarını sundu.

"Son bir haftada 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 90 kişi hudutta yakalandı"

Aktürk, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleriyle korunan sınırlarda, son bir hafta içinde 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 90 kişinin yakalandığını belirtti. 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 810 olduğunu ifade eden Zeki Aktürk, son bir haftada bin 423 kişinin geçişinin engellendiğini ve yıl başından bu yana engellenen toplam kişi sayısının 11 bin 177'ye ulaştığını kaydetti.

Hocalı Katliamı anması

Aktürk, Hocalı Katliamı'nın 33. yılı ve Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "33 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, kederde ve kıvançta yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü'nü ise şimdiden kutluyoruz" dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, eğitim-tatbikat faaliyetlerine ilişkin, "NATO Varlık Gösterme Harekatları kapsamında bugün hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait uçaklarla havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri yapılmaktadır" bilgisini paylaştı.

"Tüm yasal haklar kullanılacaktır"

MSB kaynakları, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MSB kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kuvvet Komutanlarıyla ilgili açıklaması sonrasında Kuvvet Komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı sorusuna, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır" yanıtını verdi.

ABD'nin Dedeağaç'taki askeri varlığını sonlandıracığına dair haberler...

Bakanlık kaynakları, ABD'nin Dedeağaç'taki askeri varlığını sonlandıracağına dair haberlerle ilgili sorular üzerine, "Bakanlığımız, diğer tüm kurumlar ile birlikte eş güdüm içerisinde, ülkemizin çevresinde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri takip etmektedir. ABD tarafı da söz konusu iddiaları yalanlamıştır. Ayrıca ABD'den yapılan açıklamalarda, Dedeağaç'ın bir askeri üs olmadığı, ABD'nin karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde bir askeri üs olarak değil, personel ve ekipman taşımak için bir merkez olarak kullandığı hatırlatıldı" değerlendirmesini yaptı.

"Askeri Ataşe görevlendirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır"

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine de şunları kaydetti:

"Komşumuz Suriye'de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanabilmesi için, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, yeni yönetimle yakın işbirliği ve koordinasyon içinde sürdürülmektedir. Bu kapsamda; 4 Şubat'ta Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilere yeni ve önemli bir boyut kazandırmıştır.

Egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz Suriye'de PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne yer yoktur. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Askeri Ataşe görevlendirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış en kısa zamanda görev yerine katılması sağlanacaktır. Önümüzdeki süreçte ikili askeri ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bakanlığımızdan teknik bir heyetin Suriye'ye gitmesi planlanmaktadır."

İsrail'in Suriye'deki saldırıları...

Bakanlık kaynakları, bir başka soru üzerine, "İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dürzilere yönelik herhangi bir tehdide izin verilmeyeceğini açıklaması ve ardından Suriye'nin güneyindeki bazı noktaları hedef almasını doğru bulmuyoruz. İsrail'in bu tutum ve açıklamaları ayrılıkçı gündemlere cesaret vermektedir. Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden, bölünmez siyasi birliğinden yanayız. Bu kapsamda Suriye hükümetiyle işbirliğimize kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakanlık kaynakları, yeni Suriye Hükümetinin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye Ordusu içinde blok oluşturma talebini reddetmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Her fırsatta vurguladığımız Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ilkesi, sadece toprak bütünlüğünü kastetmemekte; devlet içinde devlet ordu içinde ordu olamayacağına da işaret etmektedir. Suriye'nin tek bir devleti ve tek bir ordusu bulunmaktadır. Devrik rejimin uygulamaları bu kurumları zayıflatmış olsa da bugün için yeniden Suriye'nin kapasitesini inşa etme ve geliştirme kapsamında Suriye Ordusu'nun ve diğer devlet kurumlarının tekliği ve yeterliliği tesis edilecektir. Türkiye, bu noktada Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir."

Suriye - GKRY görüşmesi...

Yeni Suriye hükümetinin, GKRY heyetini kabul etmesine ilişkin sorulara Bakanlık kaynakları, şu yanıtı verdi:

"Yıllardır Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalan GKRY'nin, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri kavramlarını da kullanarak, ayrıca Kıbrıs Adası'nın tek temsilcisiymiş gibi sergilediği bu tutum, kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Suriye Hükümeti kiminle görüşeceğine kendisi karar verir. Diğer taraftan, ülkemizin Suriye'deki yeni yönetim ile özel bir ilişkisi, geleceğe yönelik birçok konuda görüş alışverişi mevcuttur. Suriye Hükümeti'nin bu tip görüşmelerde Türkiye'nin hassasiyetlerini de dikkate aldığını değerlendiriyoruz."

Eurofighter tedariğinde son durum

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedarikinde son duruma ilişkin sorulara da "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, Eurofighter Typhoon Uçağının tedarikinde, hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve BAE Systems Firmasına gönderilmiştir. İlgili firmanın fiyat teklifi beklenmektedir" diye yanıt verdi.