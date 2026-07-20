MSB: Kıbrıs Türk halkının yanındayız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçmişten alınan güçle birlik ve beraberlik içinde Kıbrıs Türk halkının barış, özgürlük ve güvenliğinin daima yanında olmaya devam edileceğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin yayımlanan mesajda, 20 Temmuz 1974'te tarihin, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve güvenliği için yazılan destansı bir mücadeleye tanıklık ettiği belirtildi.

Mesajda, "Bugün, Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Geçmişten aldığımız güçle birlik ve beraberlik içinde, Kıbrıs Türk halkının barış, özgürlük ve güvenliğinin daima yanında olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, harekattan görüntülere ve dönemin tanığı gazeteci Akay Cemal'in anlatımlarına yer verildi.