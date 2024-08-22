Msb: KKTC'de Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Piyade Er Uğurcan Işık Şehit Oldu - Son Dakika
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Msb: KKTC'de Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Piyade Er Uğurcan Işık Şehit Oldu

Msb: KKTC\'de Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Piyade Er Uğurcan Işık Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında piyade er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu ve 11 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, hayatını kaybeden şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

22.08.2024 17:23
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 22 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız piyade er Uğurcan Işık şehit olmuş, 11 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" açıklaması yapıldı.

MSB, bugün KKTC'de meydana gelen trafik kazası sonucunda piyade er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu ve 11 askerin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 22 Ağustos 2024 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Er Uğurcan IŞIK şehit olmuş, 11 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in başsağlığı mesajı paylaşıldı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız 22 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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