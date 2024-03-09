MSB Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir atandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir'in atandığına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, MSB Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar görevden alınarak, yerine Erbil Özdemir atandı.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, Kahramanmaraş'a atanan müzik öğretmenlerinin öncülüğünde kurulan 'Dulkadiroğlu Orkestrası', depremin acılarını ve yaşanan travmaları atlatmak ve deprem sonrasında yardım elini uzatan illere teşekkür etmek için müziğin birleştirici gücünü kullandı. Orkestra, Nevşehir'e düzenlediği konserle deprem bölgesine yardım elini uzatanlara teşekkür etti.
Şanlıurfa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyon sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Tutuklama kararı verilen 17 şüpheli cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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