MSB Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir atandı - Son Dakika
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MSB Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir atandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir'in atandığına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, MSB Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar görevden alınarak, yerine Erbil Özdemir atandı.

09.03.2024 01:03
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir'in atandığına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, MSB Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar görevden alınarak, yerine Erbil Özdemir atandı.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir atandı - Son Dakika

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