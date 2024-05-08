MSB, Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatından Görüntü Paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığındaki Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatından görüntü paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17 Mayıs 2024'e kadar sürecek Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurlarının katıldığı tatbikattan görüntülere yer verildi.
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