MSB, Nahçıvanlı askeri personele komando temel eğitimi verildiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti askeri personeline "Komando Temel Eğitimi" verildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, "Kardeş Azerbaycan ile eğitimde güç birliği" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca, 21 Ağustos-1 Kasım tarihleri arasında Komando Temel Eğitimi alan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden misafir askeri personelin kurs kapanış töreni gerçekleştirildi."