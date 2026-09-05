MSB'nin 30 Ağustos TSK tanıtım klibi EBA'da öğrencilerle buluştu
Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla hazırladığı TSK tanıtım klibini Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımladı. Bakanlık, klibin öğrencilerle buluşmasına vesile olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Bakanlığına teşekkür etti.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tanıtım klibi Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımlandı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Şanlı ordumuzun gücü ve kahramanlığı, geleceğimize ilham oluyor. Milli Eğitim Bakanlığımız, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla hazırladığımız TSK tanıtım klibini 'Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini, gücünü ve kararlılığını yansıtan klibimizin geleceğimiz olan öğrencilerimizle buluşmasına vesile olan Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e ve Milli Eğitim Bakanlığımıza en derin saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."
Paylaşımda, TSK tanıtım klibi de yer aldı.
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