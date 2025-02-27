MSB, Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır - Son Dakika
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MSB, Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır

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Milli Savunma Bakanlığı, teğmenler hakkındaki ihraç kararı dolayısıyla kuvvet komutanlarına tepki gösteren Özgür Özel hakkında, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır" açıklamasında bulundu.

27.02.2025 12:04
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin grup toplantısında kuvvet komutanlarına ilişkin söylediği sözlere Milli Savunma Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık, Özel'in Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'na yönelik " Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız" sözlerini yargıya taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MSB kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi: "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır."

ERDOĞAN: HADDİNİ BİLECEKSİN

Özel'e bir tepki de, dün gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. Diyet borcu Sayın Özeli müşkül durumda bırakmaktadır. Ordumun komuta kademsiyle ilgili kullandığı seviyesiz sorumsuz ve saldırgan ifadeler en son örnektir. Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al denk almazsan da biz getirmesini biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin" ifadelerini kullandı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında şunları söylemişti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Mustafa Kemal'in askerleri, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." diye and içen 5 teğmeni ihraç ettiler, biliyorsunuz. Orada Disiplin Kurulu'nun başkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı'ydı, Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca, bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan'ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan'ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi. Ben buradan sadece şunu söylüyorum: O süreçte Algan'a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum ve onlara, onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız.

Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nasıl, komutanının nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarımdan duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum."

MSB, Özgür Özel\'in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır

Milli Savunma Bakanlığı, Özgür Özel, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Uğur BOZKURT:
    Başkomutanınız yolcu ilk seçimde, kukşa olmayın, yanlış ata oynamayın... 72 44 Yanıtla
  • Ferdi Özkent:
    devletin bütün kolları muhalefeti susturmak için seferber durumda demek ki her kurumun başında dikdatore hizmet eden isimler var... diyor insanlar 60 22 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    baş komutan topunu ipe dizer karşına geçer seyri sefaya durur 23 51 Yanıtla
  • yilmaz aslan:
    tayyip dedi ya.mecbur kullanacaksınız kullanmama özgürlüğünüz yokki.ona yürek ister,g..t ister. 38 16 Yanıtla
  • Volkan:
    cumhurbaşkanı dün yargıya verin dedi bugün yargıya veriyorlar :d. anlayan anladı !!. 21 3 Yanıtla
  • Kayhan Tuguy:
    yaşar efendi istediğiniz yere gidiniz,zamanı geldi Abbas yolcu hepiniz gideceksiniz ve yaptıklarınızın hesabını tek tek vereceksiniz. 20 4 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    CHPKK Kapatılsın 5 18 Yanıtla
  • SELO:
    HERKES HADDİNİ BİLECEK 5 16 Yanıtla
  • Hakan GÜÇLÜ:
    İktidar bir değişirse başkan bir şekilde yırtar da yancıları kraldan çok kralcıları pek iyi günler beklemiyor demektir çünkü geçmişte de böyle oldu avantayı götürenlerin topu popsundan şırınga ile numune verdi. 18 3 Yanıtla
  • soygar53:
    sadece gülüyorum ?? 14 4 Yanıtla
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