(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Msb: Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 9 PKK'lı Terörist Etkisiz Hâle Getirildi - Son Dakika
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