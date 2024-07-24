MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda faaliyetlere devam ediyor

Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden faaliyetlere ilişkin paylaşım yaptı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama, keşif/gözetleme ve mevzilerin güçlendirilmesi faaliyetlerine her türlü koşulda azim ve kararlılıkla devam ediyor."