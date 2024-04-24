MSB, \'Sözde Ermeni Soykırımı\' olarak adlandırılan olaylarda hayatını kaybedenleri anıyor

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "'Sözde Ermeni Soykırımı' olarak adlandırılan ancak savunmasız ve masum Türklerin hunharca katledildiği olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz" açıklamasını yaptı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:
"Ermeniler tarafından katledilen Türkleri rahmetle anıyoruz. 'Sözde Ermeni Soykırımı' olarak adlandırılan ancak savunmasız ve masum Türklerin hunharca katledildiği olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz."
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