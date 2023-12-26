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Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelelerinin devam ettiğini açıkladı. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Suriye\'den Türkiye\'ye geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı
26.12.2023 - 11:56,  Güncelleme: 11:57
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Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK/PYD- YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA
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