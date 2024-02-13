MSB, Suriye'den yasa dışı geçişleri engelledi - Son Dakika
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MSB, Suriye'den yasa dışı geçişleri engelledi

MSB, Suriye\'den yasa dışı geçişleri engelledi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si DEAŞ üyesi, 17 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

13.02.2024 14:08  Güncelleme: 14:11
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2'si DEAŞ üyesi, 17 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: DHA

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