MSB, Suriye ve Irak'ta 21 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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MSB, Suriye ve Irak'ta 21 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

MSB, Suriye ve Irak\'ta 21 PKK\'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 17 ve Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

18.01.2025 11:08  Güncelleme: 11:09
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MSB, Suriye ve Irak'ta 21 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika

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