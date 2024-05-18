MSB: Yunanistan\'a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı

Güncel

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

MSB, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 3 kişinin FETÖ üyesi olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."