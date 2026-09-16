MSC Divina personeli Marmaris Aktaş'ta atık topladı
Muğla'nın Marmaris ilçesine demirleyen MSC Divina kruvaziyerinin personeli, Aktaş mevkisinde atık topladı. Çevre farkındalığı için düzenlenen çalışmaya Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri araç ve ekipman desteği verdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen kruvaziyerin personeli çevre temizliği gerçekleştirdi.
İlçeye demirleyen "MSC Divina" isimli kruvaziyerde görevli personel, Aktaş mevkisinde atık topladı.
Çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen çalışmaya, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de araç ve ekipman desteği sağladı.
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Koordinatörü Barış Ünlü, gazetecilere, farklı ülkelerden gelen konukların çevre temizliği yapmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
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