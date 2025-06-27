MSF'den Gazze İnsani Yardım Planına Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MSF'den Gazze İnsani Yardım Planına Eleştiri

27.06.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'deki insani yardım planını 'katliam' olarak nitelendirerek durdurulmasını istedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ve ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfının Gazze'de yürüttüğü insani yardım dağıtım planını "ölümcül" olarak nitelendirerek, derhal sonlandırılması çağrısında bulundu.

MSF, Gazze İnsani Yardım Vakfının sözde yardım dağıtım faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze İnsani Yardım Vakfının bir ay önce başlattığı yardım dağıtım planının, Filistinlileri aşağıladığı belirtildi.

"Bu plan insani yardım kisvesi altında bir katliamdır"

Planın Filistinlileri açlık ile hayatlarını riske atma arasında seçim yapmaya zorladığı kaydedilen açıklamada, "Gıdaya ulaşmak isterken 500'den fazla kişinin öldürülmesi ve yaklaşık 4 bin kişinin yaralanmasına neden olan bu plan insani yardım kisvesi altında bir katliamdır ve derhal sonlandırılmalı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik insani yardımların geçişinin sağlanması istenerek, "İsrail yetkililerini ve müttefiklerini gıda, yakıt, tıbbi ve insani yardım malzemeleri üzerindeki kuşatmayı kaldırmaya ve BM tarafından koordine edilen önceden var olan ilkeli insani yardım sistemine geri dönmeye çağırıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen MSF'in Gazze'deki Acil Durum Koordinatörü Aitor Zabalgogeaskoa, Gazze'deki insanların, zorla yerinden edildikten sonra İsrail güçlerinin tam kontrolü altındaki bölgelerde bulunan erişimi ve şartları zor olan 4 dağıtım noktasına yönlendirildiğini söyledi.

Zabalgogeaskoa, "Gazze İnsan Yardım Vakfı çalışanları paletleri ve yiyecek kutularını bırakıp çitleri açıyor, binlerce kişinin aynı anda içeri girmesine ve son pirinç tanesine kadar savaşmasına izin veriyor. İnsanlar erken gelip kontrol noktalarına yaklaşırsa vuruluyorlar. Eğer zamanında gelirlerse, bir taşma olursa ve tellerin üzerinden atlarlarsa vurulurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSF'den Gazze İnsani Yardım Planına Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılık iddiaları son buldu Ronaldo resmen açıklandı Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
Fransa’da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic’ten emeklilik kararı Basketbolun efsanesi Milos Teodosic'ten emeklilik kararı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
Okulda trafo patladı: İzdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetti, 260 yaralı Okulda trafo patladı: İzdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetti, 260 yaralı
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
Bodrum FK’den ayrılan Morais’in yeni adresi şaşırttı Bodrum FK'den ayrılan Morais'in yeni adresi şaşırttı
6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı 6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir

12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
12:22
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
11:24
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza
20:10
Caner Erkin, Eyüpspor’dan ayrıldı
Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı
19:54
RTÜK’ten 4 televizyon kanalına ve Spotify ile Netflix’e ceza
RTÜK'ten 4 televizyon kanalına ve Spotify ile Netflix'e ceza
19:24
Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı
Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
19:19
Bodrum FK’da Burhan Eşer dönemi
Bodrum FK'da Burhan Eşer dönemi
19:14
Beşiktaş’tan Osayi Samuel’e yeni teklif
Beşiktaş'tan Osayi Samuel'e yeni teklif
18:53
Fenerbahçe’nin imza kampanyasında yeni gelişme
Fenerbahçe'nin imza kampanyasında yeni gelişme
18:49
ABD’li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü
ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü
18:48
Dünya devleri Gyökeres için yarışa girdi
Dünya devleri Gyökeres için yarışa girdi
18:39
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 14:06:12. #7.11#
SON DAKİKA: MSF'den Gazze İnsani Yardım Planına Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.