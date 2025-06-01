MSF: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları İnsanlığa Suç - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MSF: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları İnsanlığa Suç

01.06.2025 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail'in Gazze'deki insani yardım merkezlerine düzenlediği saldırıları kınadı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in, Gazzelilerin yerinden edilmesine yol açan talimatları, sivillerin ölümüne neden olan bombardımanının ve insani yardımın "silah haline getirilmesinin" insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini bildirdi.

MSF, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ve orta kesimindeki Netzarim Koridoru'nda İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın yardım dağıtım merkezlerinde açlıktan ölmek üzere olan binlerce Filistinliye ateş açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, insani yardım dağıtım merkezlerindeki saldırılar sonrası MSF doktorlarının Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde yaralılara tıbbi müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Doktorların, kan bankalarındaki yetersizlik nedeniyle kendilerinin kan bağışlamak durumunda kaldığı vurgulanan açıklamada, hastaların dört bir yandan dronlar, helikopterler, tekneler, tanklar ve karadaki İsrail askerleri tarafından vurulduklarını söylediği aktarıldı.

Açıklamada, MSF acil durum koordinatörü Claire Manera'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Bugünkü olaylar, bu yeni insani yardım ulaştırma sisteminin insanlıktan çıkarıcı, tehlikeli ve son derece etkisiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu durum, sivillerin, aslında önlenebilecek olan ölümüne ve yaralanmasına yol açtı. İnsani yardım, yalnızca bunu güvenli ve etkili şekilde yapabilecek kapasite ve kararlılığa sahip insani yardım kuruluşları tarafından sağlanmalı."

Açıklamada, bu saldırının, insani yardım dağıtımı sırasında meydana gelen ikinci saldırı olduğu vurgulanarak, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'nin tamamının kıtlık riski altında olduğunun altı çizildi.

19 Mayıs'tan bu yana bölgeye ulaşan insani yardımın yetersizliğine dikkati çekilen açıklamada, 2 milyonu aşkın kişinin 3 aydır gıda, su ve tıbbi ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'ye insani yardımın girişinin tamamen ya da kısmen engellenmesi, durumu bölgedeki tüm Gazzeliler için ağırlaştırdı." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Gazzelilerin yerinden edilmesine yol açan talimatları, sivillerin öldürülmesine neden olan bombardımanının ve insani yardımın bu çeşit saldırılarla "silah haline getirilmesinin" insanlığa karşı suç teşkil edebileceği vurgulanan açıklamada, kalıcı ateşkes ve insani yardım için sınırların derhal açılmasının bu "insan yapımı felakete" son verebileceği kaydedildi.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Refah'taki yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Netzarim Koridoru çevresine düzenlenen saldırıda da en az 1 kişi hayatını kaybetti. Bu iki saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 232 kişi de yaralandı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusu ise onlarca sivilin ölümüne yol açan saldırıları inkar etmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Sağlık, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSF: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları İnsanlığa Suç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Görenler gözlerine inanamadı Arda Güler’in fiziği büyüledi Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
Rusya’ya akılalmaz biçimde girmişler İşte Ukrayna’nın dron saldırısının detayları Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları
Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan isim belli oldu Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini kazanan isim belli oldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:06
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
14:49
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul’da
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
20:32
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
20:19
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
19:52
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
19:45
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 15:31:55. #7.13#
SON DAKİKA: MSF: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları İnsanlığa Suç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.