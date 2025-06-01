MSF: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları İnsanlığa Suç

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in, Gazzelilerin yerinden edilmesine yol açan talimatları, sivillerin ölümüne neden olan bombardımanının ve insani yardımın "silah haline getirilmesinin" insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini bildirdi.

MSF, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ve orta kesimindeki Netzarim Koridoru'nda İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın yardım dağıtım merkezlerinde açlıktan ölmek üzere olan binlerce Filistinliye ateş açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, insani yardım dağıtım merkezlerindeki saldırılar sonrası MSF doktorlarının Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde yaralılara tıbbi müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Doktorların, kan bankalarındaki yetersizlik nedeniyle kendilerinin kan bağışlamak durumunda kaldığı vurgulanan açıklamada, hastaların dört bir yandan dronlar, helikopterler, tekneler, tanklar ve karadaki İsrail askerleri tarafından vurulduklarını söylediği aktarıldı.

Açıklamada, MSF acil durum koordinatörü Claire Manera'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Bugünkü olaylar, bu yeni insani yardım ulaştırma sisteminin insanlıktan çıkarıcı, tehlikeli ve son derece etkisiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu durum, sivillerin, aslında önlenebilecek olan ölümüne ve yaralanmasına yol açtı. İnsani yardım, yalnızca bunu güvenli ve etkili şekilde yapabilecek kapasite ve kararlılığa sahip insani yardım kuruluşları tarafından sağlanmalı."

Açıklamada, bu saldırının, insani yardım dağıtımı sırasında meydana gelen ikinci saldırı olduğu vurgulanarak, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'nin tamamının kıtlık riski altında olduğunun altı çizildi.

19 Mayıs'tan bu yana bölgeye ulaşan insani yardımın yetersizliğine dikkati çekilen açıklamada, 2 milyonu aşkın kişinin 3 aydır gıda, su ve tıbbi ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'ye insani yardımın girişinin tamamen ya da kısmen engellenmesi, durumu bölgedeki tüm Gazzeliler için ağırlaştırdı." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Gazzelilerin yerinden edilmesine yol açan talimatları, sivillerin öldürülmesine neden olan bombardımanının ve insani yardımın bu çeşit saldırılarla "silah haline getirilmesinin" insanlığa karşı suç teşkil edebileceği vurgulanan açıklamada, kalıcı ateşkes ve insani yardım için sınırların derhal açılmasının bu "insan yapımı felakete" son verebileceği kaydedildi.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Refah'taki yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Netzarim Koridoru çevresine düzenlenen saldırıda da en az 1 kişi hayatını kaybetti. Bu iki saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 232 kişi de yaralandı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusu ise onlarca sivilin ölümüne yol açan saldırıları inkar etmişti.