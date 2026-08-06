MSKÜ'ye 300 Milyonluk Fakülte Bağışı

Mesa Holding ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) arasında, üniversite kampüsünde inşa edilecek İlahiyat Fakültesi binasına ilişkin 300 milyon lira değerinde bağış protokolü imzalandı.

MSKÜ Rektörlüğü Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende protokol, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Mesa Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Mert Boysanoğlu tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında üniversite kampüsünde yaklaşık 300 milyon liralık yatırımla modern eğitim altyapısına sahip İlahiyat Fakültesi binası inşa edilecek.

Derslikler, amfiler, akademik ofisler, toplantı ve seminer salonları ile ortak kullanım alanlarından oluşacak bina, tamamlanmasının ardından öğrencilerin ve akademik personelin hizmetine sunulacak.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, yatırımın üniversitenin fiziki altyapısını güçlendireceğini belirterek, eğitime yapılan her katkının geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Kaçar, Mesa Holding'in kazandıracağı yeni fakülte binasının öğrencilerin daha nitelikli eğitim ortamına kavuşmasına ve akademik çalışmaların daha güçlü altyapıyla yürütülmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Mesa Holding CEO'su Mert Boysanoğlu ise eğitime yapılan yatırımların toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin gelişimine katkı sunacak projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Boysanoğlu, ilerleyen dönemde üniversite ile öğrencilerin staj imkanlarını geliştirmeye yönelik işbirliği yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Yeni binanın bu ay içinde inşasına başlanması planlanıyor.

Törene, rektör yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen ve Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Er, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Orhan, Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Boysanoğlu, Mesa Mesken İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Karaoğlan, İnşaat Proje Müdürü Selçuk Cönger ile akademisyenler katıldı.