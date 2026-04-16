(ANKARA) - 2026-Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren adayları için tercih süresinin 24 Nisan'da sona ereceği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için 2026 yılı tercih sürecinin devam ettiği hatırlatıldı.
Açıklamada, tercih başvurularının 24 Nisan'da sona ereceği, adayların başvurularını personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabileceği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › MSÜ Tercih Süresi 24 Nisan'da Sona Erecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?