Muaythai Şampiyonasında Bıçaklama Olayı: 4 Şüpheli

ŞÜPHELİ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'in bıçaklandığı olaya ilişkin soruşturma genişletildi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturmayı yürütürken, Araz Musayev'in önce boyun, ardından da karın bölgesinden bıçakla yaralandığı tespit edildi.

DİFÜZYON MESAJI YAYIMLANDI

Antalya Havalimanı'nda yakalanan 2 şüphelinin yanı sıra olaya karışan 2 şüphelinin daha olduğu belirlendi. Biri Rusya'ya kaçan şüphelinin yakalanması için Interpol birimiyle irtibata geçildiği ve hakkında 'difüzyon mesajı' yayımlandığı öğrenildi. Olaya karışan diğer şüphelinin ise firari olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

BU EYLEM İÇİN GELMİŞLER

Öte yandan şüphelilerin Türkiye'ye giriş tarihleri ve araç kiralama faaliyetleri incelemeye alındı. Birlikte hareket ettikleri yönündeki bulgular ve yurt dışına kaçış teşebbüsleri değerlendirildiğinde, 4 şüphelinin de yalnızca bu eylemi gerçekleştirmek amacıyla Türkiye'ye geldiği ve önceden planladıkları eylemi kasten öldürme amacıyla gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu belirtildi.