Mübadele Anma Programı Bursa\'da Yapıldı

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Bursa'da, Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesinin 102. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile mübadil dernekleri işbirliğiyle "Birlikte ayrı düştüğümüz gün" temasıyla düzenlenen programda, Girit dantelleri ve dokumalarının yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergiyi gezenlere, mübadil dernekleri tarafından Girit'in mutfak kültürü tanıtılarak, Girit yemekleri ikram edildi.

Anma program kapsamında, Mudanya Belediyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği işbirliğiyle düzenlenen "2. Mudanya Diplomasi Atölyesi"nde ise mübadil torunlarının atalarına yazdıkları mektuplar okundu.

Programda, Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Varlı, Doç. Dr. Nicos Andrikos ve Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı da mübadil türküleri seslendirdi.

Orhan ve Nurdan Tekeoğlu'nun yönetmenliğinde çekilen ve mübadelenin acı izlerini taşıyan "Paramparça" adlı belgesel gösterimi yapıldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ortak tarihe ışık tutan belgesel, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

"Göçün Kültürel Mirası Paneli"

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Göçün Kültürel Mirası Paneli"nde, Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahriye Emgili, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yücel, Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kader Özlem ile mübadil torunu Zehra Denizaslanı tarafından, mübadele, mübadelenin toplumsal, sofralara ve müziğe yansıyan kültürel etkileri anlatıldı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, mübadil dernek temsilcilerinin her yıl ataları adına diktikleri çam fidanını bu yıl teşekkür amaçlı kendisine hediye ettiğini belirterek, "Fidanı dikeceğimiz yeri biliyoruz. Yakın bir zamanda duyurusunu yapmayı umuyoruz. Göç Müzesi'nin bahçesine dikeriz." ifadesini kullandı.

Panele, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İlçe Başkanı Furkan Atalay, GİRİTYA Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zehra Nur Biricik, Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilcisi Cumhur Aksan, mübadil dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.