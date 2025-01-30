Mübadelede Yaşanan Acıların 102. Yılı - Son Dakika
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Mübadelede Yaşanan Acıların 102. Yılı

Rektör Hatipler, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nde yaşanan acıları ve kayıpları anlattı.

30.01.2025 10:46
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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Hatipler Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Hatipler, 30 Ocak 1923 tarihinin yaşanan en dramatik göç olaylarından biri olan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin imzalandığı tarih olduğunu belirtti.

Mübadeleyle Türkiye'de yaşayan Rum Ortodokslar ile Yunanistan'da yaşayan Türk Müslümanların göçe tabi tutulduğunu aktaran Hatipler, bu sürecin binlerce insanı topraklarından, evlerinden, hatıralarından kopararak, nesiller boyu sürecek derin yaralar açtığını vurguladı.

Mübadillerin yüzyıllardır ekip biçtikleri topraklarını, evlerini, işyerlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanları ve sevdiklerinin mezarlarını geride bırakmak zorunda kaldıklarını ifade eden Hatipler, mesajında şunları kaydetti:

"Limanlarda ve tren istasyonlarında kurulan çadırlarda haftalarca, hatta aylarca beklemiş, çoğunluğu yolcu taşımaya elverişsiz gemilerle yapılan zorlu yolculuklarda yakınlarını kaybetmişlerdir. Aileler parçalanmış, göç ettikleri topraklarda uzun yıllar uyum sağlamakta güçlük çekmişlerdir. Doğdukları toprakları ziyaret etmelerine uzun yıllar izin verilmemiş, ilk kuşak mübadillerin büyük bölümü memleket hasretiyle bu dünyadan göçüp gitmişlerdir.

Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Akdeniz'de, Ege'de ve yaşadığımız tüm coğrafyada çatışmaların yerine barışın, sürgünlerin yerine birlikte yaşamanın mümkün olduğu inancıyla, savaşlarda ve göç yollarında yaşamını yitirenleri saygı ve rahmetle anıyor, bir daha böyle derin acılar yaşanmamasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mübadelede Yaşanan Acıların 102. Yılı - Son Dakika

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