MUBI, Tunç Başaran'ın 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filmini restore etti - Son Dakika
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MUBI, Tunç Başaran'ın 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filmini restore etti

Dijital sinema platformu MUBI, yönetmen Tunç Başaran'ın 1989 yapımı 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filmini restore ederek 4K kalitesinde yeni versiyonunu sinemaseverlerle buluşturacak. Film, Feride Çiçekoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmış olup, Ozan Bilen, Nur Sürer, Füsun Demirel, Güzin Özipek, Güzin Özyağcılar, Meral Çetinkaya, Rozet Hubeş ve Yasemin Alkaya gibi oyuncularıyla dikkat çekmektedir. 35 yıl sonra yeniden sunulan film, hapishanenin kadınlar koğuşunda annesiyle yaşayan 5 yaşındaki Barış ile siyasi mahkum İnci'nin arkadaşlığını konu almaktadır.

17.07.2024 11:39
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Dijital sinema platformu MUBI, yönetmen Tunç Başaran'ın "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmini restore etti.

MUBI'den yapılan açıklamaya göre, Feride Çiçekoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan 1989 yapımı film, 4K kalitesindeki yeni versiyonuyla yeniden sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Oyuncu kadrosunda Ozan Bilen, Nur Sürer, Füsun Demirel, Güzin Özipek, Güzin Özyağcılar, Meral Çetinkaya, Rozet Hubeş ve Yasemin Alkaya'nın yer aldığı yapım, bir hapishanenin kadınlar koğuşunda annesiyle yaşayan 5 yaşındaki Barış ile siyasi mahkum İnci'nin arkadaşlığını konu alıyor.

Yapıldığı dönem sinema çevrelerinde büyük ses getiren ve sevilen film, yeni sunumuyla 35 yıl sonra yeniden hayat buluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MUBI, Tunç Başaran'ın 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filmini restore etti - Son Dakika

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