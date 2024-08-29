Mudanya Belediyesi 6. Kitap Fuarı Son Buldu - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi 6. Kitap Fuarı Son Buldu

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Mudanya Belediyesi'nin kendi olanaklarıyla gerçekleştirdiği 6. Mudanya Kitap Fuarı, yayınevlerinden hiçbir ücret almadan sona erdi. Fuar, 27 yayınevi, 30 yazar, akademisyen ve sanatçının katılımıyla kültür, sanat ve değişim üzerine söyleşilere ev sahipliği yaptı.

29.08.2024 10:00  Güncelleme: 11:03
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi'nin kendi olanaklarıyla yayınevlerinden hiçbir ücret almadan gerçekleştirdiği 6. Mudanya Kitap Fuarı, sona erdi. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Kitapların, bilgiye erişimin ve kültürel zenginliğin önündeki ekonomik engelleri kaldırarak bu fuarı herkese açık ve erişebilir kılmak bizim için çok önemliydi" dedi.

Mudanya Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği Kitap Fuarı sona erdi. Belediye tarafından yayınevlerden hiçbir ücret talep etmeden gerçekleştirilen fuar, 27 yayınevi, 30 yazar, akademisyen ve sanatçının katılımıyla kültür, sanat ve değişim üzerine söyleşilere ev sahipliği yaptı.

'Değişim' temasıyla Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenen fuar kapsamında 15 söyleşi ve etkinlik gerçekleştirilirken, gazeteci, yazar, müzisyen ve tiyatrocular, kitapseverlerle bir araya geldi.

Fuarın kapanışında konuşan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Fuar aracılığı ile oluşturduğumuz kültür adasında sadece kitapları değil aynı zamanda fikirleri, umutları ve geleceğe dair hayalleri de paylaştık. Belirlediğimiz değişim teması altında pek çok kıymetli yazar, akademisyen ve sanatçı ağırladık. Değişimden söz ettik, tarihten dersler çıkardık, birlikte yaşamanın, daha güzel bir gelecek inşa etmenin yollarını tartıştık. Dolayısıyla bu fuar sadece kitapların buluşma noktası değil toplumsal değişim ve dönüşümün de merkezi oldu" dedi.

"Hep birlikte kitapların aydınlattığı yolda yürüyelim"

Tüm katılımcılara ve konuklara teşekkür eden Deniz Dalgıç, "Özellikle bu yıl yayınevlerimiz için farklı ve anlamlı bir fuar oldu. Zorlu ekonomik koşullara rağmen Mudanya Belediyesi olarak sözümüzü tuttuk ve bu fuarı hiçbir stant ücreti almadan gerçekleştirdik. Küçük ve orta ölçekli yayınevlerimizin bu durumdan duyduğu memnuniyeti görmek bizim için çok değerliydi. Kitapların, bilgiye erişimin ve kültürel zenginliğin önündeki ekonomik engelleri kaldırarak bu fuarı herkese açık ve erişebilir kılmak bizim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

Altı gün boyunca Ömer Madra, Ayşe Kulin, Işıl Özgentürk, Ahmet Ümit, Sinan Canan, Betül Tanbay gibi isimlerin katıldığı bir fuar gerçekleştirdiklerini belirten Dalgıç, "Kitaplar hep burada olacak. Biz de değişim için çalışmaya, üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz. Zamanın hızla akıp gittiği bu dünyada hep birlikte kitapların aydınlattığı yolda yürüyelim" diye konuştu.

Kendilerinden hiçbir ücret talep edilmeden stantlarını açan yayınevlerinin temsilcileri, fuar kapsamında gördükleri yoğun ilgiden ve belediyenin desteğinden son derece memnun olduklarını belirtirken, sevdikleri yazarlarla bir araya gelen ve birbirinden ilginç söyleşileri takip etme fırsatı bulan kitapseverler de beğenilerini dile getirdiler.

Fuar boyunca her gün düzenlenen etkinliklerde çocuklar da unutulmadı. Deneyimli eğitmenler eşliğinde atölye çalışmalarına katılan çocuklar, keyifli zamanlar geçirdi. Mütareke Meydanı'nda verilen konserler de beğeni topladı. Her etkinlik sonunda tüm katılımcılara barışın, dostluğun ve Mudanya'nın simgesi olan zeytin fideleri hediye edildi.

Kaynak: ANKA

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