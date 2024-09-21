Mudanya Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası\'nı Bisiklet Turlarıyla Kutladı

Güncel

(BURSA) - Mudanya Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı bisiklet turları ve spor etkinlikleriyle kutladı. Başkan Deniz Dalgıç, sürdürülebilir ulaşım ve çevre bilincinin önemini vurgularken, katılımcılar sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Bu yıl 16-22 Eylül günleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Mudanya'da coşkulu etkinliklerle sürüyor. Bu kapsamda düzenlenen bisiklet turu, Güzelyalı Atatürk Parkı'ndan başlayarak Mütareke Evi'ne kadar sürdü. Mütareke Meydanı'nda da katılımcılara sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla step-aerobik seansı gerçekleştirildi.

Başkan Dalgıç, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin önemine dikkat çekerek, "Sürdürülebilir ulaşım çözümlerine vurgu yapmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlediğimiz etkinlikler, toplumumuz için büyük bir fırsat. Bugün burada, sağlıklı bir yaşam için hareket etmeyi teşvik etmek amacıyla bir araya geldik. Hep birlikte daha yeşil bir Mudanya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.