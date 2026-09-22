Mudanya Belediyesi, İstanbul Enerji ile SECAP protokolüyle emisyonunu azaltacak

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Enerji AŞ ile Mudanya Belediyesi, "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)" için iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği kapsamında Mudanya'nın sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumuna yönelik çalışmalar yürütülecek.

İstanbul Enerji AŞ, SECAP çalışmalarını Mudanya'da sürdürüyor. Mudanya Gençlik ve Spor Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile İstanbul Enerji AŞ Enerji Yönetimi ve Proje Müdürü Ersin Aydın iş birliği protokolünü imzaladı. İmza töreninin ardından "Sera Gazı Emisyon Azaltım ve İklim Uyum Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştayda; Mudanya'nın mevcut enerji kullanımı, sera gazı emisyonları ve iklim riskleri ele alındı.

Kamu kurumları, akademisyenler, muhtarlar ve belediye temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumlarda, Mudanya'nın iklim değişikliğine uyum sağlaması ve emisyonlarını azaltması için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Çalıştaydan elde edilen görüş ve önerilerin SECAP çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

İSTANBUL ENERJİ'DEN YEREL YÖNETİMLERE SECAP DESTEĞİ

İstanbul Enerji AŞ, yerel yönetimlerin sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planlarının hazırlanmasına teknik destek sağlıyor. Çalışmalar kapsamında kentlerin sera gazı envanterleri oluşturuluyor, iklim riskleri değerlendiriliyor, azaltım ve uyum hedefleri belirlenerek bu hedeflere yönelik eylemler planlanıyor. Mudanya'da yürütülen çalışmalarla da kentin mevcut durumu ortaya konularak iklim ve enerji hedeflerine yönelik somut eylemlerin belirlenmesi için yol haritası hazırlanıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Muğla ve Ardahan gibi illerin yanı sıra Hopa, Çorlu, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüpsultan, Kartal ve Adalar başta olmak üzere çok sayıda ilçe belediyesinde SECAP çalışmaları başarıyla tamamlandı.