Mudanya Belediyesi Kaçak Yapılaşmayı Takip Edecek Uydu Tabanlı Sistem Geliştirdi - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi Kaçak Yapılaşmayı Takip Edecek Uydu Tabanlı Sistem Geliştirdi

04.06.2025 09:43  Güncelleme: 11:42
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Mudanya Belediyesi, uydu görüntüleri kullanarak kaçak yapılaşmayı tespit etmek için 'Mudanya Uydu Tabanlı Yapı İzleme Sistemi'ni hayata geçirdi. Bu sistem, yapay zeka destekli algoritmalar ile emlak denetimi, ruhsat kontrolü ve işgaliye takibi yapacak.

(BURSA)- Mudanya Belediyesi, kendi geliştirdiği "Mudanya Uydu Tabanlı Yapı İzleme Sistemi" ile kaçak yapılaşmayı takip edecek. Kaçak yapıların yanı sıra emlak takibi, ruhsat denetimi, yol yapım durumu ile işgaliyelerin de uydu üzerinden takip edileceğini belirten Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Mudanya'da kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz, mevcut kaçak yapılarla da kararlılıkla mücadele edeceğiz" dedi.

Mudanya Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak uydu görüntüleri üzerinden kaçak yapı takibi yapabilen 'Mudanya Uydu Tabanlı Yapı İzleme Sistemi'ni hayata geçirdi. Yapay zeka destekli sistem, TÜBİTAK onaylı uydu verilerini kullanarak, sahada meydana gelen tüm değişiklikleri anlık tespit edebiliyor. Ayrıca sistem, son beş yıla ait uydu görüntülerine erişim sağlayarak zaman içindeki yapılaşma eğilimlerini de analiz etme olanağı sunuyor. Proje fikrinden yazılımına kadar sistemin tüm geliştirme süreci Mudanya Belediyesi tarafından yürütüldü. Uydudan alınan verilerin yapay zeka ile anlık işlendiği sistem, yalnızca kaçak yapıları değil, emlak hareketlerini, ruhsat durumlarını, yol yapım süreçlerini ve işgaliyeleri de izleyerek belediyenin denetim kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

"Mevcut kaçak yapılarla da kararlılıkla mücadele edeceğiz"

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanyalıların güvenli ve sağlıklı yapılarda yaşaması için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini söyledi. Daha yaşanabilir, daha güvenli bir Mudanya hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Dalgıç, sistemin özellikle birinci sınıf tarım arazilerinin korunmasında kritik rol oynayacağını ifade etti.

Kaçak yapılaşmanın yalnızca kent estetiğini değil, aynı zamanda doğayı ve yaşam kalitesini tehdit ettiğine dikkat çeken Dalgıç, "Kaçak yapılaşmayla mücadelede Türkiye'de belediye eliyle geliştirilen ilk uydu tabanlı sistemi hayata geçirdik. Bu sistem, boş arazilere yapılan izinsiz müdahaleleri haftalık periyotlarla analiz ederek henüz inşaat aşamasındayken tespit etmemizi sağlıyor. Bilgi işlem müdürlüğümüzün geliştirdiği bu takip sistemi, Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne doğrudan bildirim göndererek hızlı müdahale imkanı yaratıyor. Böylece hem zaman kaybını önlüyor hem de personel yükünü azaltıyoruz. Mudanya'da kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz, mevcut kaçak yapılarla da kararlılıkla mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Sistem nasıl çalışıyor?

Mudanya Uydu Tabanlı Yapı İzleme Sistemi, haftalık periyotlarla güncellenen uydu haritaları üzerinden çalışıyor. Yapay zeka destekli algoritmalar, ilçenin tamamını tarayarak yapılaşmadaki değişimleri analiz ediyor. Sistem, Mudanya'nın tüm mahallelerini kapsayacak. Uydu görüntülerine yansıyan izinsiz yapılaşma tespit edildiğinde, sistem bu bilgiyi otomatik olarak Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne iletiyor. Müdürlük personeli bu bildirimi yerinde doğruluyor ve ilgili kişiye yönelik yasal işlem süreci başlatılıyor. Böylece inşaat sürecinin henüz erken aşamasında müdahale imkanı sağlanıyor. Sistem, belediye personeli tarafından aktif biçimde takip ediliyor, sahada çalışan ekiplerle entegre biçimde çalışıyor. Bu sayede hem zaman kaybı önleniyor hem de kaçak yapılaşmanın yaygınlaşmasının önüne geçiliyor. Haksız yapılaşmalardan etkilenen yurttaşlar, belediyeye bildirimde bulunarak müdahale sürecinin bir parçası olabiliyor. Belediyenin geliştirdiği sistem, TÜBİTAK onaylı uydu görüntüleri ile çalışıyor ve teknik altyapısı tamamen kurum içinde tasarlandı. Bu sayede dışarıya bağımlılığı olmayan, yerli ve güvenilir bir denetim aracı olarak işlev görüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya Belediyesi Kaçak Yapılaşmayı Takip Edecek Uydu Tabanlı Sistem Geliştirdi - Son Dakika

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