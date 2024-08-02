Mudanya Belediyesi Kapalı Pazar Yerini Yeniden Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mudanya Belediyesi Kapalı Pazar Yerini Yeniden Açtı

Mudanya Belediyesi Kapalı Pazar Yerini Yeniden Açtı

Mudanya Belediyesi, Ömerbey Mahallesi dolgu alanında bulunan ve 2019 yılında faaliyetlerine son verilen kapalı pazar yerini, düzenlenen törenle yeniden açtı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

02.08.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA)- Mudanya belediyesi, Ömerbey Mahallesi dolgu alanında bulunan ve 2019 yılında faaliyetlerine son verilen kapalı pazaryerini, 5 yıl aradan sonra yeniden hizmete açtı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mudanya Belediyesi, Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi dolgu alanında bulunan ve 2019 yılında faaliyetlerine son verilen kapalı pazar yerini, düzenlenen törenle yeniden açtı. Açılış törenine Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, belediye başkan yardımcıları, esnaf odası ve kooperatiflerin başkan ve temsilcileri ile belediye meclis üyeleri katıldı. 3 bin 800 metrekarelik kapalı pazar yerinde, cuma günleri sebze ve meyve pazarı kurulurken, Ekim ayından itibaren giyim pazarı da kurulacak.

"Kaybedilen değerleri yeniden kazandırıyoruz"

Pazar yerinin kullanılamıyor olmasının halkın ve esnafın büyük bir sorunu olduğunu dile getiren Dalgıç, "Biz de bu soruna kayıtsız kalmadık. Mevzuata bağlı bir engel yoksa açarız diye söz vermiştik. Bugün de verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. İlçenin daha önceden sahip olduğu ve kaybedilen değerleri yeniden ilçeye kazandırdıklarının da altını çizen Dalgıç, "Mudanya'da çok önemli değerler var. Mudanya'da her seviyede her noktada müthiş bir uzlaşı var. Bizler de bu uzlaşının bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Dayanışma ve ortak akıl ile bu çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz. öğretmenevi, emeklievi gibi değerlerimizi de önümüzdeki süreçte Mudanya'ya kazandıracağız. Mudanya hepimizin, Mudanya'yı hep birlikte paylaşmalı ve yönetmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu işleri engellemek isteyenler olacaktır"

Başka yerde olmayan ve daha önce yapılmayan bir metotla bu işleri yaptıklarını söyleyen Dalgıç, "Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile esnafımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirlemek, sorunlarını çözmek için protokol imzaladık. Birbirimize destek olacak ve bu işleri sürdürülebilir kılacağız. Bu yaptığımız işi engellemeye çalışanlar çıkacaktır. Bugünden sonra bununla ilgili gayretleri olacaktır. Hep birlikte bunun karşısında duracağız" dedi. Pazaryerinin açılmasında emek veren tüm meclis üyeleri ile esnaf odası, kooperatif başkan ve temsilcilerine teşekkür eden Dalgıç, "Bu işi hep birlikte yaptık. Anlayışlı ve yapıcı bir şekilde bu konuyu çözdük. Mudanyamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mudanya Belediyesi, Ömerbey Mahallesi, Deniz Dalgıç, Mudanya, Belediye, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya Belediyesi Kapalı Pazar Yerini Yeniden Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
12:41 Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:34:26. #1.13#
SON DAKİKA: Mudanya Belediyesi Kapalı Pazar Yerini Yeniden Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement