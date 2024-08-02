Mudanya Belediyesi Kapalı Pazar Yerini Yeniden Açtı

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(BURSA)- Mudanya belediyesi, Ömerbey Mahallesi dolgu alanında bulunan ve 2019 yılında faaliyetlerine son verilen kapalı pazaryerini, 5 yıl aradan sonra yeniden hizmete açtı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mudanya Belediyesi, Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi dolgu alanında bulunan ve 2019 yılında faaliyetlerine son verilen kapalı pazar yerini, düzenlenen törenle yeniden açtı. Açılış törenine Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, belediye başkan yardımcıları, esnaf odası ve kooperatiflerin başkan ve temsilcileri ile belediye meclis üyeleri katıldı. 3 bin 800 metrekarelik kapalı pazar yerinde, cuma günleri sebze ve meyve pazarı kurulurken, Ekim ayından itibaren giyim pazarı da kurulacak.

"Kaybedilen değerleri yeniden kazandırıyoruz"

Pazar yerinin kullanılamıyor olmasının halkın ve esnafın büyük bir sorunu olduğunu dile getiren Dalgıç, "Biz de bu soruna kayıtsız kalmadık. Mevzuata bağlı bir engel yoksa açarız diye söz vermiştik. Bugün de verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. İlçenin daha önceden sahip olduğu ve kaybedilen değerleri yeniden ilçeye kazandırdıklarının da altını çizen Dalgıç, "Mudanya'da çok önemli değerler var. Mudanya'da her seviyede her noktada müthiş bir uzlaşı var. Bizler de bu uzlaşının bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Dayanışma ve ortak akıl ile bu çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz. öğretmenevi, emeklievi gibi değerlerimizi de önümüzdeki süreçte Mudanya'ya kazandıracağız. Mudanya hepimizin, Mudanya'yı hep birlikte paylaşmalı ve yönetmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu işleri engellemek isteyenler olacaktır"

Başka yerde olmayan ve daha önce yapılmayan bir metotla bu işleri yaptıklarını söyleyen Dalgıç, "Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile esnafımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirlemek, sorunlarını çözmek için protokol imzaladık. Birbirimize destek olacak ve bu işleri sürdürülebilir kılacağız. Bu yaptığımız işi engellemeye çalışanlar çıkacaktır. Bugünden sonra bununla ilgili gayretleri olacaktır. Hep birlikte bunun karşısında duracağız" dedi. Pazaryerinin açılmasında emek veren tüm meclis üyeleri ile esnaf odası, kooperatif başkan ve temsilcilerine teşekkür eden Dalgıç, "Bu işi hep birlikte yaptık. Anlayışlı ve yapıcı bir şekilde bu konuyu çözdük. Mudanyamıza hayırlı olsun" diye konuştu.