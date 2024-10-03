Mudanya Belediyesi Mütareke'nin 102. Yılını Kutluyor - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi Mütareke'nin 102. Yılını Kutluyor

Mudanya Belediyesi Mütareke\'nin 102. Yılını Kutluyor

Mudanya Belediyesi, Mütareke'nin 102'nci yılını 'Kuruluşta İmzamız Var / 9 Gün: Barışa Giden Yol' temasıyla düzenlenen etkinliklerle kutlayacak. Etkinlikler, 3 Ekim'den 11 Ekim'e kadar çeşitli faaliyetlerle sürecek.

03.10.2024 09:17  Güncelleme: 09:19
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi, Mütareke'nin 102'nci yılını çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Etkinlikler, 3 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 19.00'da yapılacak Barış Yürüyüşü ile başlayacak., Mütareke'nin imzalandığı 11 Ekim'e kadar devam edecek.

"Kuruluşta İmzamız Var/ 9 Gün: Barışa Giden Yol" temasıyla düzenlenen etkinlikler, Mütareke görüşmelerinin başladığı 3 Ekim'den imzalandığı 11 Ekim'e kadar sürecek.

Kutlamaların ilk gün etkinlikleri, "Barışa İlk Adım" başlığı altında gerçekleştirilecek. Saat 19.00'da İskele Meydanı'nda başlayacak Barış Yürüyüşü, Mütareke Meydanı'nda tamamlanacak. Tarih Yapan İnönü Sergisi'nin açılışının ardından saat 19.30'da tarihçi-yazar Sinan Meydan, Mütareke'nin önemini anlatan bir konuşma yapacak. İlk gün etkinlikleri, saat 21.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın Mütareke Meydanı'ndaki konseriyle sona erecek.

Herkesi etkinliklere davet eden Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "102 yıl önce Mudanya'da imzalanan Mütareke, sadece bu bölge için değil, tüm ülkemiz için barışa giden yolun başlangıcıdır. Bu anlamlı günlerin birlik ve beraberlik içinde geçmesi için herkesi etkinliklerimize davet ediyoruz. Barışın ve özgürlüğün sesini, Mudanya'dan hep birlikte en güçlü şekilde duyuralım" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya Belediyesi Mütareke'nin 102. Yılını Kutluyor - Son Dakika

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