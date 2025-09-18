Mudanya Belediyesi'nden Yeni Çocuk Merkezi

(BURSA) - Mudanya Belediyesi, kırsal alanda yaşayan çocukların gelişim süreçlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Mudanya Köy Akademisi Çocuk Merkezleri'ne bir yenisini daha ekledi. Mudanya Caz Festivali'nden elde edilen bağışlarla Mürsel Mahallesi'nde açılan yeni merkez, çocukların büyüme ve öğrenme süreçlerine destek olacak.

Mudanya Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların okul öncesi eğitimine destek olmak amacıyla projelendirdiği Köy Akademisi Çocuk Merkezleri'nin beşincisini, Mürsel Mahallesi'nde açtı. Merkez, Ağustos ayında Trilye Zeytinyağı Fabrikası'nda düzenlenen ve ünlü caz sanatçılarının sahne aldığı Mudanya Caz Festivali'nden elde edilen bağışlarla hayata geçirildi.

Köy Akademileri, 3-5 yaş aralığındaki çocuklara oyun temelli öğrenme, beceri kazanma ve sosyalleşme imkanı sunarken, ailelerine de sosyo-ekonomik açıdan destek oluyor.

"Umutlarımız yeşeriyor"

Belediye Meclis Üyesi Gülben Erol ile birlikte ziyaret ettiği Mürsel Çocuk Merkezi'nde çocuklarla sohbet eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, her çocuğun oyunla öğrenebileceği, kendini güvende hissedebileceği bir alan yaratmak istiediklerini ifade etti.

Dalgıç, "Çok güzel, çok sevimli bir merkezi Mürsel Mahallesi'ndeki çocuklarımız için açtık. Merkezlerimize gelen çocuklarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Çocuklarımızla vakit geçirmek çok güzel. Günün bütün yorgunluğunu unutuyorsunuz. Onlar ülkemizin geleceği adına umudumuz. Onlarla beraber olunca bizim de umutlarımız yeşeriyor" diye konuştu.

"Destek çağrımıza çok güzel geri dönüşler aldık"

Mudanya Caz Festivali'nde toplanan bağışlarla kurulan merkezin önemine dikkati çeken Dalgıç, "Destek çağrımıza çok güzel geri dönüşler aldık. Topladığımız bağışlar Mürsel Mahallesi'ndeki merkezimizin kurulmasına vesile oldu. İki mahallemizde daha çalışmalarımız devam ediyor, en kısa zamanda hayata geçecek. Kırsal mahallelerimizin tamamında 3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın bu merkezlerden yararlanmasını, gelişimlerini destekleyecek fırsatlara erişmesini hedefliyoruz" dedi.